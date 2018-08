Real Madrid in jaar 1 zonder Cristiano Ronaldo: hoe zal dat tactisch in zijn werk gaan?

Thibaut Courtois mag dan wel de rangen versterkt hebben, Real Madrid gaat het seizoen in als minder Galactico dan we gewend zijn. Weg is superster Cristiano Ronaldo, gekomen zijn een pak jonge talenten. Wie o wie moet het gat vullen dat de Portugese superster heeft achterlaten? Als het aan de nieuwe trainer Julen Lopetegui ligt: helemaal niemand. Na drie Champions League-zeges op rij gooit hij het roer helemaal om. En wel op deze manier.

Geen twee, maar drie spitsen

Karim Benzema mag weer dromen van een Spaanse topschutterstitel. Niet omdat de Fransman in de voorbereiding zo goed bij schot was – hij scoorde in vier matchen ‘ ...