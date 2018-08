Aantal vrouwen dat overlijdt door beroerte daalt minder snel in België

De daling van het aantal vrouwen dat overlijdt aan een cerebrovasculair accident (CVA) of een beroerte in ons land begint te vertragen. Dat blijkt woensdag uit een studie in het European Heart Journal (EHJ), waarin wordt nagegaan hoe de drie types beroertes evolueerden tussen 1980 en 2016. De onderzoekers besluiten dat het sterftecijfer in Europa in het algemeen daalt, maar dat die daling vertraagt in verschillende, vooral Westerse landen.

Er wordt gesproken van een beroerte als de doorbloeding van de hersenen verstoord wordt. Oorzaak is meestal een afgesloten bloedvat – en dan wordt gesproken van een ischemisch CVA – of een bloeding, een hemorragisch CVA. Een derde, minder courante vorm, is de subarachnoïdale bloeding, waarbij een bloeding plaatsvindt rond of in de hersenen onder het spinnenwebvlies.

Het onderzoek werd geleid door professor Nick Townsend van de Universiteit van Bath in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers stelden vast dat er de jongste jaren in 33 landen (65 procent) van de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie aanzienlijke dalingen zijn van het sterftecijfer voor de drie types beroertes, zowel voor mannen als vrouwen.

In enkele landen zelfs stijging

Enkel in drie landen, Azerbeidzjan, Georgië en Tadzjikistan, stijgt het sterftecijfer bij de mannen. Bij de vrouwen gaat het om twee landen: Azerbeidzjan en Oezbekistan.

Daarnaast is er een recente trend dat het sterftecijfer minder snel daalt in zeven landen bij de mannen: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Tsjechië en Hongarije. Bij de vrouwen gaat het naast België om vijf landen: Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Zwitserland.

Het sterftecijfer door beroertes, rekening houdend met de grootte en leeftijd van de bevolking, ligt wel veel lager in West-Europa dan in de rest van het continent. Het sterftecijfer bij mannen in West-Europa varieert van 49 op 100.000 inwoners in Frankrijk, tot 131 op 100.000 inwoners in San-Marino.