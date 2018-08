Turkije verhoogt importtarieven op Amerikaanse goederen

Turkije heeft woensdag de importheffingen op een resem Amerikaanse producten verhoogd, van auto’s tot tabak. Het land van president Recep Tayyip Erdogan gaat momenteel door een valutacrisis nu de lira in vrije val is. De Amerikaanse president Donald Trump had er nog een schepje bovenop gedaan met hogere importheffingen op Turks staal en aluminium.

De vergeldingsmaatregelen tegen de Amerikaanse tarieven verschenen woensdag in het Turkse staatsblad en zijn onmiddellijk van kracht. Zo gaat het tarief op Amerikaanse alcoholische dranken met 140 procent de hoogte in. Het importtarief op wagens stijgt 120 procent. Ook plastic, steenkool en gewassen staan op de lijst, net als schoonheidsproducten, tabak en papier.

Erdogan kondigde dinsdag al aan dat zijn land Amerikaanse elektronische toestellen gaat “boycotten”. Hij verwees daarbij naar de iPhone van Apple. “We gaan Amerikaanse elektronische toestellen boycotten. Als zij iPhones hebben, hebben anderen Samsung”, speechte Erdogan. “Wij hebben Vestel Venus”, klonk het, verwijzend naar het Turkse bedrijf Vestel Elektronik en de smartphone die het produceert. “We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen.”

De VS en Turkije liggen overhoop. De crisis is onder meer het gevolg van een dispuut tussen de VS en Turkije over dominee Andrew Brunson, die in 2016 in Turkije werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. Naast sancties van beide kanten tegen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, kondigde president Donald Trump ook aan dat de importheffingen op aluminium en staal verdubbeld zouden worden tot respectievelijk 20 en 50 procent. Erdogan spreekt van een politiek complot tegen zijn land.