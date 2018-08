Anti-toerismebeleid in Barcelona loopt uit de hand: “Spring van het balkon”

Verschillende groeperingen in Barcelona trekken al enige tijd ten strijde tegen het massatoerisme in de Spaanse stad, maar nu doen ze dat op wel erg nare wijze: met de slogan #BalconingIsFun raden ze toeristen aan om van het balkon te springen. Op die manier wordt ook de spot gedreven met 7 mensen die effectief het leven verloren na een sprong van een balkon.

Net als heel wat andere populaire steden, wordt de Catalaanse hoofdstad overspoeld door toeristen. De inwoners van Barcelona keerden zich de laatste maanden vaak openlijk tegen het toerismebeleid van de stad en het wangedrag van voornamelijk Britse toeristen. Zo werden er al toeristenbussen aangevallen, werden de banden van huurfietsen lek geprikt en doken hier en daar graffiti-boodschappen op om toeristen duidelijk te maken dat ze niet langer welkom zijn.

In die laatste categorie komen de zogenaamde en zelfverklaarde “comités de autodefensa contra el barricidio” met een nieuwe slogan op de proppen: Balconing is fun. Wat zoveel betekent als: van het balkon springen, is leuk.

Al zeven doden

‘Balconing’ is de term die werd gegeven nadat verschillende toeristen zich waagden aan balkon-stunts: op de railing klauteren, van het ene naar het andere balkon springen of van het balkon in het zwembad springen. Zeven Britse toeristen overleden al door dergelijke stunts in vakantieresorts.

Eerder verscheen al de boodschap ‘Tourist go home’ in het Spaanse straatbeeld, maar de huidige slogan is nog net iets grimmiger. Bovendien staan, volgens de bedenkers, nog wat ‘extra voordelen’ verbonden aan het balconing. “Beste toerist, balconing is erg leuk. Bovendien vermindert het de kans op hartfalen en verbetert het de levenskwaliteit van de buren.”

Op Twitter is ook een gelijknamige account opgedoken waarop het balkonspringen aangemoedigd wordt.

Did you find a drunk tourist laying on your entrance door? Be polite, take him to his balcony



Alcohol will do the rest#SecureBalconing #BDay — Balconing is Fun (@BalconingisFun) August 10, 2018

Should i stay or should i jump #dothebalconing — Balconing is Fun (@BalconingisFun) August 14, 2018

Born in UK, dead in mallorca#dothebalconing https://t.co/yKN1cQY6ZK — Balconing is Fun (@BalconingisFun) August 14, 2018

Nog op sociale media uiten verschillende mensen kritiek op de affiches. “Balconing is NIET leuk. Het is even leuk als iemand die in het verkeer sterft door te bellen of iemand die sterft aan longkanker na het roken van sigaretten.”

#Balconing is NOT fun. It is as fun as a young person who dies in a traffic accident after answering a phone call or an old one who gets lung cancer after smoking. It is NOT



Balconing kills young guys each year. #BalconingISNOTfunhttps://t.co/1PBr3SdJye pic.twitter.com/tw00oDVfiz — Juan José Segura-Sampedro (@segurajuanj) August 14, 2018

