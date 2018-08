Steeds meer Belgen krijgen Spaans vakantiehuis moeilijk verhuurd

Voor het eerst in vijf jaar maakt de huurmarkt van vakantiewoningen in Spanje een dalende beweging, en dat met zo’n 3 procent. De gevolgen voor de verhuurders zijn nu al voelbaar, ook Belgen krijgen hun appartement of huis steeds moeilijker verhuurd. Het ziet er bovendien naar uit dat het de komende jaren nog moeilijker zal worden, zeker nu bepaalde regio’s beginnen experimenteren met een ‘verhuurstop’.

Terwijl Spanje elk jaar een recordaantal buitenlandse toeristen over de vloer krijgt - in 2017 waren het er bijna 82 miljoen - maakt de huurmarkt van vakantiewoningen en -appartementen voor het eerst in vijf jaar de omgekeerde beweging. De bezettingsgraad daalde er vorig jaar namelijk met meer dan 3 procent. Een trend die zich ook dit jaar blijkt voort te zetten: de laatst beschikbare cijfers van juni 2018 tonen alweer een daling van 3,8 procent in de bezettingsgraad ten opzichte van het jaar daarvoor. “Dat klinkt op het eerste zicht misschien raar, maar eigenlijk is het een logisch gevolg van het succes”, meent Marleen De Vijt, CEO van Azull, Belgische marktleider in Spaans vastgoed. “Door de populariteit van Spanje als vakantiebestemming stijgt het aanbod aan accommodaties gewoon nòg sneller dan het aantal toeristen.”

En het gaat dan niet alleen over het stijgend aantal buitenlanders - waaronder een pak Belgen - die een tweede verblijf in Spanje kopen en vervolgens hun casa verhuren wanneer ze er niet zijn. Ook de concurrentie van hotels - waar de bezettingsgraad wél steeg - wordt groter, alsook het aanbod van platformen zoals Airbnb. “Dan is het uiteraard logisch dat we van onze Belgische tweedeverblijvers te horen krijgen dat ze steeds moeilijker huurders vinden”, meent De Vijt.

Verhuurstop

Heel wat Spaanse regio’s, zoals Mallorca, zijn ondertussen gestart met een ‘verhuurstop’. “Voor alle nieuwbouw in Mallorca geldt sinds 1 augustus dat kortetermijnverhuur - dat is minder dan 3 maanden - niet meer mag”, klinkt het. “En in de hoofdstad, Palma De Mallorca, mag zelfs geen enkel appartement, oud of nieuw, nog verhuurd worden aan toeristen, tenzij je er een specifieke vergunning voor hebt. Die maatregelen werden genomen omdat de prijzen er door het toerisme zodanig gestegen zijn, dat de lokale bevolking het steeds moeilijker heeft om te kunnen huren.”

Niet rampzalig

Hoewel de Belgen hun vakantiewoning ook moeilijker verhuurd krijgen dan voordien, is dat nog niet meteen rampzalig. Het gros van de Belgen koopt z’n tweede verblijf in eerste instantie namelijk om er zélf van te genieten en om aan familieleden ter beschikking te stellen. “Al blijft het natuurlijk mooi meegenomen om hun tweede verblijf een paar weken te kunnen verhuren, wanneer het dan toch even leeg staat”, stelt De Vijt. “Maar de periode dat het vooral investeerders waren die voor het geld kwamen, is al even voorbij, omdat de echte ‘koopjes’ bijna niet meer te vinden zijn.”