“Mexicaanse international komt naar Antwerp”

Omar Govea. Zo heet, volgens Mexicaanse bronnen, de nieuwste aanwinst van Antwerp,. De middenvelder, die vorig jaar nog schitterde bij Moeskroen, wordt gehuurd van FC Porto.

De Mexicaanse international was vorig jaar bij Moeskroen nog goed voor 4 goals, waaronder enkele knappe afstandsschoten, en 6 assists. Dat leverde hem zijn eerste selecties voor de nationale ploeg op. Govea kan als verdedigende middenvelder en als centrale middenvelder uit de voeten. Volgens de Mexicaanse krant Marca is Govea in Antwerpen om zijn medische testen af te leggen en de laatste details te regelen. Het zou gaan om een huurovereenkomst. Bij Porto heeft de Mexicaan nog een contract tot 2020.