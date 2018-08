Straffe reddingsactie: brandweer bevrijdt man uit zijn wagen in Genua Video: Reuters

Er blijven maar straffe beelden binnenlopen van de reddingsacties in de Italiaanse stad Genua. Op nieuw videomateriaal valt te zien hoe de brandweer dinsdag een man kon bevrijden uit zijn wagen. Het voertuig hing in de lucht nadat Morandi-brug instortte.

De beelden van de reddingsoperatie werden vrijgegeven door de Italiaanse brandweer. De hulpdiensten konden met behulp van enkele touwen ervoor zorgen dat de man in alle veiligheid naar beneden werd gebracht. Vervolgens werd hij op een brancard weggedragen. Over de toestand van het slachtoffer is voorlopig niks bekend.

De instorting van het snelwegviaduct heeft al aan minstens 37 mensen het leven gekost. Ook afgelopen nacht waren reddingswerkers constant in de weer om slachtoffers op te sporen en te bevrijden.

