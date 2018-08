Anderhalf miljoen euro voor zestigtal Vlaamse jeugdverblijven

Brussel - Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert 1.545.000 euro in 61 Vlaamse jeugdverblijven. Met de gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, gezinsvriendelijker en/of brandveiliger maken voor een breder publiek, meldt de minister woensdag.

“Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen”, dixit minister Weyts. “Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen.” Grote (school)groepen of jeugdbewegingen stuiten bij het maken van vakantieplannen vaak nog op drempels, klinkt het. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen.

Via Toerisme Vlaanderen gaat er zowat 1,5 miljoen euro steun naar 61 jeugdverblijven in alle Vlaamse provincies. Er gaat bijvoorbeeld 250.000 euro naar J-Club in De Panne voor de renovatie van de voorgevel, badkamers en de waterleidingen. Sportverblijf Puyenbroeck - Wachtebeke krijgt 115.074 euro, onder meer voor werken aan de evacuatieweg en de ventilatie van de slaapkamers. De Caernhoeve Side in Essen krijgt 74.921 euro voor een grote renovatie.