Minister van Verkeer: “Er moeten koppen rollen”

De Italiaanse minister Danilo Toninelli van Verkeer vindt dat er koppen moeten rollen bij het commerciële wegenbedrijf dat de ingestorte brug in Genua onderhoudt. “In de eerste plaats moet de top van Autostrade per l’Italia opstappen”, zegt Toninelli. Hij waarschuwde ook voor forse boetes.

Toninelli vindt dat Autostrade per l’Italia, een dochteronderneming van tolwegenexploitant Atlantia, zich niet aan gemaakte afspraken heeft gehouden. Hij heeft zijn ministerie opdracht gegeven de concessie in te trekken en na te gaan of er sancties uitgevaardigd kunnen worden. Die zouden volgens het contract met Autostrade per l’Italia kunnen oplopen tot 150 miljoen euro.

Een topmedewerker van Autostrade ontkent dat sprake is geweest van nalatigheid. Stefano Marigliani zegt dat de brug continu is gemonitord. Dat toezicht ging volgens hem bovendien veel verder dan de wet voorschreef. Het gedeeltelijke instorten van de brug zou dan ook als een verrassing zijn gekomen.

Eerder zei minister Toninelli al dat de verantwoordelijken moeten boeten. Al snel kreeg hij bijval van vicepremier en binnenlandminister Matteo Salvini. „Ze zullen moeten betalen, betalen voor alles, en veel betalen”, aldus Salvini.