Bestuurder die inreed op Brits parlement geïdentificeerd: 29-jarige Soedanees met een liefde voor voetbal en Céline Dion

De bestuurder die dinsdagochtend op de veiligheidsbarrières van het Brits parlement crashte, is Salih Kater. Een 29-jarige man uit Soedan die in Birmingham woonde en een voorliefde had voor Céline Dion en voetbal. Dat melden verschillende Britse media.

Het incident vond dinsdagochtend iets voor 8 uur plaats aan de Houses of Parliament in de Londense wijk Westminster. De 29-jarige Salih Kater - al wil de antiterreurpolitie zijn naam nog niet bevestigen - ramde met zijn zilverkleurige Ford Fiesta de veiligheidsbarrières van het Britse parlement. Tijdens die dollemansrit maaide hij ook enkele voetgangers en fietsers van de baan, niemand raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

Kater, die duidelijk doelbewust de omheining inreed, kon niet ontsnappen en werd snel gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. Ondertussen raken met mondjesmaat meer details bekend over de Soedanese immigrant. Zo lijkt het erop dat de jonge terreurverdachte de hele nacht onderweg was om uiteindelijk Westminster te bereiken. Daar wachtte hij nog anderhalfuur, tot het spitsuur, vooraleer hij toesloeg. Hij reed naar de verkeerde kant van de weg om toevallige passanten te raken en vervolgens de veiligheidsbarrières van het parlement in te rijden.

Foto: Photo News

Boerenzoon met ingenieursdiploma

Volgens de Britse krant The Telegraph, ging de politie dinsdagavond al op verschillende adressen in Londen op onderzoek uit. Veel werd daar niet over gelost, wel raakte bekend dat Kater in een klein appartementje leefde in Birmingham en in een winkel werkte als manager.

Volgens vrienden verhuisde Kater zo’n vijf jaar geleden naar het Verenigd Koninkrijk. Pas nadat hij in Soedan afgestudeerd was aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in de hoofdstad Khartoem, waar hij elektrotechniek studeerde. Daarvoor ging hij naar school in Wad Madani, een stad in het oosten van Soedan, waar zijn ouders landbouwers waren.

Céline Dion, Rihanna en voetbal

Uit zijn sociale media-activiteiten valt af te leiden dat Kater fan was van voetbal - hij supporterde voor de Soedanese club Al-Merrikh SC - en van muziek. De 29-jarige terreurverdachte volgde onder meer Westerse artiesten als Céline Dion, Rihanna en Eminem, maar ook van muziek uit Soedan bleef hij fan. In 2010 plaatste hij nog een resem video’s op zijn Facebookprofiel, onder meer het nummer Because You Loved Me van Céline Dion. Verder wisselde hij zijn berichten over muziek af met foto’s van moskeeën en woestijnlandschappen. Kater was zowel in het Engels als het Arabisch actief op sociale media.

Kater was actief op sociale media. Foto: Facebook

Stil op Facebook

In 2011 begonnen zijn vrienden zich af te vragen waar Kater naar toe was op Facebook. Ze vroegen of alles wel oké was, nadat hij plots niet meer actief was op sociale media. In november van datzelfde jaar reageerde hij op die bezorgde berichtjes: “Ik beloof dat ik niet meer zal verdwijnen en dicht bij m’n vrienden zal blijven. Ik verontschuldig me daarvoor.” Nadien volgden nog enkele woestijnfoto’s, waarvan de laatste op 17 juli van dit jaar verscheen.

Internetcafé

Een aantal maanden geleden verhuisde Kater plots. Hij ruilde zijn appartement boven een internetcafé voor eentje in Hall Green in Birmingham, maar toch bleef hij nog naar hetzelfde internetcafé gaan. Ook op de dag van de aanslag werd hij daar nog gezien. De politie zou, volgens Britse media, een computer in beslag genomen hebben uit het café.

Volgens andere bezoekers van de plek wisselde Kater nauwelijks woorden. Een plaatselijke kapper, die anoniem wilde blijven, zou hem het laatst gezien hebben in een koffiewinkel naast de deur.

Geen strafblad

Kater was niet bekend bij de Britse politie en had ook geen strafblad, noch een band met terroristische bewegingen - tot zover bekend. De zilveren Ford Fiesta die hij bestuurde, werd vorig jaar al afgekeurd door defecte koplampen en kapotte handrem, maar werd vermoedelijk twee maanden geleden al verkocht aan de Soedanees.

Foto: REUTERS

Foto: AP