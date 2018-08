Historisch: transgendervrouw is kandidaat gouverneur in Amerika

Christine Hallquist won dinsdag de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Vermont. Dat is opmerkelijk, want als ze in november opnieuw wint, wordt ze de allereerste transgender vrouw die werd verkozen als gouverneur in de Verenigde Staten.

“Een historisch moment!”, stond in hoofdletters te lezen op de Twitter-pagina van het Victory Fund, een organisatie die LGBTQ-kandidaten (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) in de politiek ondersteunt in de politiek. “Christine Hallquist is simpelweg de eerste transgender kandidaat voor het gouverneurschap van een grote politieke partij in de Amerikaanse geschiedenis.”

Directeur elektriciteitsbedrijf

Hallquist nam in 2015 de beslissing om, nadat ze het idee jaren voor zichzelf hield, van geslacht te veranderen. Voordien ging de Democrate door het leven als David Hallquist en was ze de directeur van een elektriciteitsbedrijf.

Al zal Hallquist eerst nog de verkiezingen in november moeten winnen, alvorens het wel degelijk om een primeur in de geschiedenis gaat. Haar concurrent, de Republikeinse kandidaat Phil Scott, is nog steeds zittend gouverneur en een geduchte tegenpartij. Hallquist benadrukte dat de inwoners van Vermont op haar stemmen omdat ze een leider is die toevallig transgender is, niet andersom. “Ze stemden voor me om wat ik ga doen voor Vermont. Het is me een eer om ervoor te zorgen dat onze stad een vooruitstrevende plek blijft.”

