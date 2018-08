Is Europa mee verantwoordelijk voor instorten brug? Italiaanse minister: “Tegengehouden om wegen veilig te maken”

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini sprak dinsdag, na het instorten van de snelwegbrug in Genua, in klare taal: de schuldigen voor het dodelijke drama zullen gevonden worden. Hij insinueerde daarbij dat ook Europa een rol speelt daarin, als het Italië belet om te investeren in veilige wegen.

Bij de ramp in Genua kwamen dinsdag meer dan 40 mensen om het leven. De bergingswerken duren intussen onverminderd voort en zowat 240 brandweerlieden zoeken met speurhonden tussen de brokstukken naar slachtoffers. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bedankte vrijwel meteen na het drama de onophoudelijke inspanningen van de hulpdiensten. “Ik bedank de brandweerlui, de hulpdiensten en de vrijwilligers die sinds het begin aan het graven zijn en mensenlevens redden”, zo klonk het.

Op de persconferentie in het Siciliaanse Catania maakte hij vervolgens duidelijk dat er wel degelijk een schuldige zal aangeduid worden. “Ik ben zelf honderden keren over die brug gereden, en ik zal er alles aan doen om de namen van de verantwoordelijken boven te krijgen. Het is onaanvaardbaar om zo te sterven in Italië. Wij zullen er alles aan doen om de verantwoordelijkheid voor deze onmenselijke ramp uit te klaren,” klonk het.

Foto: AFP

De verouderde infrastructuur van het viaduct kwam al meermaals ter sprake. De Ponte Morand is een van de belangrijkste verkeersknooppunten in de Ligurische hoofdstad. De brug, die in de jaren zestig werd gebouwd, onderging in 2016 al enkele herstelwerkzaamheden.

Schuld van Europa?

Salvini gaf toe dat Italië er niet overal even veilig bijligt. “Een groot deel van Italië moet veilig gemaakt worden. Als iemand ons probeert tegen te houden om het geld uit te geven dat nodig is om de wegen veilig te maken, dan zullen we ons moeten afvragen of we onze internationale verplichtingen moeten blijven nakomen, dan wel de veiligheid van Italianen eerst te plaatsen”, klonk het, duidelijk verwijzend naar de Europese Unie. “In dat geval zal ik natuurlijk de tweede optie kiezen.”

Foto: BELGAIMAGE

Schuld van wegenbedrijf?

De Italiaanse minister Danilo Toninelli van Infrastructuur en Transport vindt dat er koppen moeten rollen bij het commerciële wegenbedrijf dat de ingestorte brug in Genua onderhoudt. Volgens Toninelli heeft Autostrade per l’Italia, een dochteronderneming van tolwegenexploitant Atlantia, zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden.

Het bedrijf maakt miljarden winst, maar betaalt “slechts een paar miljoen” aan belastingen en bovendien “voert het niet eens het nodige onderhoud uit aan bruggen en snelwegen”, aldus de minister op Facebook. Hij heeft zijn ministerie opdracht gegeven de concessie in te trekken en na te gaan of er sancties uitgevaardigd kunnen worden. Die zouden volgens het contract met Autostrade per l’Italia kunnen oplopen tot 150 miljoen euro.

“Brug niet gevaarlijk”

Eerder verklaarde regionaal directeur Stefano Marigliani van Autostrade per l’Italia nog aan de Italiaanse krant Corriere della Sera dat “er absoluut geen enkele reden was om aan te nemen dat de brug gevaarlijk was”.

De constructie werd regelmatig onderhouden, klonk het. Onderhoudswerkzaamheden die in 2016 begonnen zijn, waren bijna afgerond. De snelweguitbater gebruikte naar eigen zeggen de modernste middelen om de veiligheid van de constructie te controleren. Er werden reflectometrische tests uitgevoerd om de binnenkant van het beton te controleren. “Bij de laatste testen van begin 2017 kwamen geen problemen aan het licht”, zei Marigliani.

Verschillende Italiaanse media voeren echter een ingenieur op die in 2016 al waarschuwde dat de onderhoudskosten van de brug de pan uit swingden. “Die brug is een vergissing, vroeg of laat moet ze afgebroken worden, maar ik weet niet wanneer”, verklaarde ingenieur Antonio Brencich toen. Hij maakte gewag van rekenfouten en zei dat architect Riccardo Morandi verkeerd inschatte wat met de structuur van gewapend beton na verloop van tijd zou gebeuren.