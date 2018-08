Brandweer moet hevige brand blussen bij collega: “Iedereen kan helaas slachtoffer worden”

Beveren-Waas - De brandweer heeft dinsdagnacht een zware brand geblust bij een collega in de Oude Sluisstraat in Kieldrecht. Het vuur was ontstaan door een kortsluiting. Dankzij de rookmelders kon iedereen tijdig in veiligheid worden gebracht.

De oproep voor de brand liep om 2 uur binnen bij de brandweerpost Kieldrecht. Toen de pompiers het adres doorkregen waar ze naartoe moesten, wisten ze meteen dat het bij hun collega-brandweerman Dirk Bernaerts was. “Het was even schrikken toen we naar zijn huis moesten om te gaan blussen”, vertellen ze. “We zagen ook van heel ver de brand al.”

Dirk Bernaerts, die als vrijwilliger bij de brandweer van Kieldrecht werkt, had gelukkig net op tijd zelf zijn gezin in veiligheid kunnen brengen. “Ik werd plots wakker door de rookmelder die afging”, doet hij het verhaal. “Toen ik ging kijken wat er aan de hand was bleek een deel van de achterbouw van mijn huis in lichterlaaie te staan. De vlammen sloegen al metershoog door het dak. Zelf blussen was geen optie meer. Ik heb onmiddellijk mijn vrouw en twee dochters wakker gemaakt en gezegd dat ze naar buiten moesten. Terwijl ik de hulpdiensten belde kon ik ook nog mijn vier honden redden. Die zaten in een ruimte vlak naast de plaats waar de brand woedde. Het heeft niet veel gescheeld of de dieren hadden het niet overleefd.”

Omdat de brand zo fel was moesten er in totaal vier brandweerposten ter plaatse komen. Die kregen het vuur snel onder controle, maar hadden nog heel wat werk met nablussen. Na een uur werd de schade pas echt goed duidelijk. De volledige achterbouw was zwaar beschadigd, maar de woning zelf was gespaard gebleven. Toch was er ook daar heel wat rook- en waterschade. “Als de rookmelder er niet was geweest waren de gevolgen ongetwijfeld rampzalig geweest”, beseft Dirk. “Iedereen kan het slachtoffer worden van een brand. Zelfs een brandweerman.”

De oorzaak van de brand was naar alle waarschijnlijkheid een kortsluiting in een diepvriestoestel.