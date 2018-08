Overlevende vertelt over moment dat brug instort: “Ik hoorde gedaver en vloog tien meter weg” Video: Ruptly

Een man die de instorting van de snelwegbrug in Genua overleefde, heeft getuigd voor de camera’s van enkele lokale media. “Door de schokgolf vloog ik tien meter weg”, vertelde hij. Met veel geluk kwam hij ervan af met wat lichte verwondingen.

De man, wiens identiteit niet vrijgegeven is, deed dinsdag zijn verhaal aan enkele journalisten die samen met hem over een weg in de Italiaanse stad wandelden. Veel kon hij zich niet meer herinneren van het drama dat zich die middag afspeelde. “Ik zat voor een truck, onder de brug”, vertelde de man. “Ik hoorde gedaver en vloog weg. Door de schokgolf vloog ik ongeveer tien meter weg en botste tegen een muur.”

Hoe hij als bij wonder het incident overleefde, kon hij zich niet meer voor de geest halen. “Een mirakel? Ik denk het wel. Ik weet niet wat te zeggen, ik heb er geen woorden voor.” Hij hield uiteindelijk een ontwrichte schouder en een wonde aan de heup over een de instorting.

Sinds de Morandi-brug dinsdagvoormiddag instortte in het noordwesten van Italië, zijn er al minstens 42 doden geteld. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht.

