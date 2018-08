Pastafari krijgt deksel op de neus: vergiet op hoofd niet toegestaan op pasfoto

BRUSSEL - Mensen mogen geen vergiet op het hoofd zetten op hun pasfoto voor een identiteitsbewijs. Dat heeft de Raad van State in Nederland woensdag bepaald. Een aanhangster van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster was na een geweigerde pasfoto naar de rechter gestapt, maar die wees haar eis af. Daarop ging ze naar de Raad van State. De vrouw uit Nijmegen overweegt nu om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

De vrouw is pastafari, oftewel een aanhangster van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Toen ze twee jaar geleden een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijbewijs aanvroeg, werden haar pasfoto’s geweigerd door de gemeente omdat ze een vergiet droeg. In de regels voor pasfoto’s in Nederland staat - net zoals in België trouwens - dat het hoofd niet bedekt mag zijn, maar dat er een uitzondering wordt gemaakt voor religieuze kleding, zoals een hoofddoek of een tulband. Volgens Mienke de Wilde is dat laatste bij haar het geval, maar de rechter en nu ook de Raad van State zien dat dus anders.

Regel van pastafarianisme

Het vergiet is een van de regels van het pastafarianisme, maar dat is geen godsdienst of levensovertuiging, bepaalde de Raad. Volgens de Raad van State is het pastafarianisme een satire. Het is belangrijk om “in vrijheid satirische kritiek te kunnen uiten op religieuze dogma’s, instituties en religies”, zegt de Raad, maar dat maakt van de kritiek nog geen serieuze religie. En daarom kan er geen uitzondering worden gemaakt voor vergieten op pasfoto’s. De Wilde is naar eigen zeggen teleurgesteld dat de Raad van State “een gekke, nieuwe religie anders beoordeelt dan gevestigde religies”.

Ook in België

Ook in eigen land probeerden aanhangers van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster in het verleden al meerdere malen tevergeefs om getooid met een vergiet op hun pasfoto of rijbewijs te prijken. Zo kreeg een man in 2016 nog nul op het rekest van de Gentse bevolkingsdienst nadat hij zich gekleed in piratenkostuum en in het bezit van een pasfoto met vergiet had aangemeld.

Op de Belgische website van de kerk staat dat “hoofddeksels op identiteitspapieren vanwege religieuze redenen worden toegestaan” maar dat “het pastafariansme op dit vlak nog steeds op onbegrip stuit in sommige landen waaronder België en Nederland”. Volgens de discipels van het Vliegend Spaghettimonster is de religie wel algemeen aanvaard in Oostenrijk, Tsjechië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Canada en verschillende Amerikaanse deelstaten.

Protest

De Kerk van het Vliegende Spaghettimonster is begin deze eeuw bedacht door een Amerikaan, uit protest tegen de gevestigde godsdiensten. Aanhangers vereren een godheid die gemaakt is van spaghetti en gehaktballen. Om hem te eren, dragen ze een vergiet op hun hoofd. Het geloof heeft geen geboden, maar acht zogeheten “liever-nieten”. De hemel bestaat uit een biervulkaan en strippers, en de opwarming van de aarde is volgens gelovigen een gevolg van het verdwijnen van piraten. Praat-Als-Een-Piraatdag is een officiële feestdag van de pastafari’s.