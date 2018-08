“Wie is de grootste verliezer?” Premier Tonga daagt eilandleiders uit

Akilisi Pohiva, de premier van de Polynesische eilandengroep Tonga, komt met een opmerkelijk initiatief: hij daagt de leiders van andere eilanden in de Stille Oceaan uit om deel te nemen aan een afslankwedstrijd. Op die manier wil hij de slechte eetgewoonten van de bevolking aanpakken.

Een groot deel van de bevolking in Tonga, ook de kinderen, zijn obees. En dat is een reden om bezorgd te zijn, vindt Akilisi Pohiva. Volgens de premier faalt het huidige beleid in de aanpak van de ongezonde eetgewoonten van de Polynesiërs. “De Pacifische leiders hebben al vaak samengezeten om dit probleem te bespreken”, legt hij uit. “We praten en praten, maar een echte oplossing lijkt er niet te komen. Nu ja, als je kijkt naar de leiders zelf … geen verdere commentaar.”

Foto: AFP

Dieetwedstrijd

Pohiva vertelde een lokale krant dat hij de andere eilandleiders volgende maand opnieuw zal ontmoeten tijdens een politieke top en dan meteen de dieetwedstrijd zal voorstellen. “We zouden allemaal minstens een jaar lang moeten deelnemen aan een wedstrijd waarin je zo veel mogelijk gewicht probeert te verliezen”, klonk het. “Volgend jaar zitten we dan opnieuw samen om naar de resultaten te kijken. Wie de grootste verliezer is, wint dus eigenlijk de wedstrijd.”

Hij voegde eraan toe dat het belangrijk is dat ook de leiders zich aanpassen en het goede voorbeeld tonen. De premier hoopt nu dat ze zich, na zijn ingenieus voorstel, een jaar lang zullen inzetten.

Fastfood

Tonga bestaat uit 177 eilanden in Polynesië en beslaat zo’n 700 000 km² van de Grote Oceaan. Maar op heel wat eilanden kampen meer dan 50% van de bewoners - en op sommige eilanden zelfs tot 90% - met overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2016 lag de volledige top tien van meest obese landen ter wereld in de Stille Zuidzee en diens Oceanische staten.

De toename van personen met overgewicht zou te maken hebben met de import van fastfood. De bevolking laat het lokale, traditionele en veel gezondere eten links liggen, waardoor ze minder vis en groeten eten.

Het idee van premier Pohiva doet denken aan Vaiana, een recente Disneyfilm waarin de Polynesische hoofdrolspelers nogal stigmatiserend - met een erg fors postuur - worden afgebeeld. Vooral het goddelijke personage Maui zou niet “zo dik” mogen afgebeeld worden, vonden heel wat inwoners.

Andere Oceaniërs gaven dan weer toe dat de werkelijkheid niet zo ver van de filmpersonages verwijderd dag. Vermoedelijk behoorde Pohiva tot die laatste groep.