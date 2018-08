Wilfried Zaha verlengt bij Crystal Palace

De Ivoriaanse spits Wilfried Zaha (25) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Crystal Palace. Hij ligt nu vast tot 2023, zo maakte de Premier Leagueclub woensdag bekend.

Zaha is een jeugdproduct van Crystal Palace. Hij werd geboren in Ivoorkust maar belandde op jonge leeftijd in de opleiding van The Eagles. Daar debuteerde hij in 2010 in de eerste ploeg. Zaha speelt er al zijn hele carrière, op korte passages bij Manchester United en Cardiff City na.

In 288 wedstrijden deed de aanvaller de netten al 44 keer trillen voor de zuid-Londenaars, waar Zaha spitsbroeder is van Christian Benteke.