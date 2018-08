Na Mandzukic haakt ook doelman Subasic af bij WK-finalist Kroatië

Brussel - Danijel Subasic zet een punt achter zijn interlandcarrière. Het 33-jarige sluitstuk van WK-finalist Kroatië maakte het nieuws woensdag bekend in een afscheidsbrief op de website van de Kroatische voetbalbond.

“Na een lange reis van tien jaar komt er een einde aan mijn periode bij de nationale ploeg”, legt hij uit. “Ik heb deze beslissing lang voor het WK 2018 genomen. Ik wilde afscheid nemen op het hoogste wereldtoneel. Dit was een van mijn dromen. Iedereen heeft een houdbaarheidsdatum. Misschien had ik het nog een campagne kunnen volhouden, maar dat was vermoedelijk te veel geweest. Op deze manier geef ik mijn ploegmaats de kans om hun droom te verwezenlijken en voor Kroatië te voetballen.” Subasic, die voor AS Monaco uitkomt, verzamelde 44 caps.

Zijn afscheid komt er een dag na dat van Mario Mandzukic. De 32-jarige spits van Juventus droeg 89 keer het shirt van zijn land en maakte daarin 33 goals.