Union versterkt selectie met Zuid-Afrikaanse spits van Brighton

De 24-jarige Tau werd vorige maand door Brighton & Hove Albion weggeplukt bij Mamelodi Sundowns. Met die club won hij in 2016 de Afrikaanse Champions League en werd hij twee keer Zuid-Afrikaans kampioen.

De Zuid-Afrikaan telt elf caps achter zijn naam en scoorde daarin vijf keer.

Union begon met 0 op 6 teleurstellend aan het nieuwe seizoen in 1B. Zaterdag (18 augustus) wacht een uitmatch tegen Westerlo.

