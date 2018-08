Goedele Liekens bezoekt Limburgse die al 19.000 honden redde in Spanje: “Elk hondenleven dat ik red, is er toch weer een, niet?”

Fabienne Paques uit Sint Truiden runt sinds 2000 een dierenasiel in het Spaanse Mijas. In die 18 jaar heeft ze al zo’n 19.000 honden het leven gered, een opvallend groot aantal. “Door de Spaanse machocultuur is het castreren van mannelijke honden hier ‘not done’ en voor de duurdere sterilisatie van teefjes willen ze niet betalen.”

Aan het huidige tempo zou Fabienne binnen het jaar wel eens de kaap van de 20.000 geredde honden kunnen bereiken. Toch kijkt ze niet bepaald uit naar die trieste drempel. Fabienne vindt het hoog tijd worden dat er iets verandert. Spanje loopt vol straathonden en daar wordt nauwelijks iets aan gedaan. “De enige oplossing die de Spaanse overheid biedt tegen de overlast aan straathonden , zijn de bekende ‘dodingsstations’.”

“Ook mensen die niet meer voor hun hond kunnen of willen zorgen, kunnen er hun huisdier laten afmaken. Elk jaar in totaal zo n 200.000, los van de honden die door eigenaars zelf worden gedood. Een sterilisatiecampagne of -plicht zou veel oplossen. Nu is het dweilen met de kraan open. Maar elk hondenleven dat ik red, is er toch weer een, niet?”

Fabienne neemt de adoptie- honden persoonlijk in huis, zo kan ze de beestjes gericht plaatsen; geschikt voor een gezin met kinderen? Bij een sportieve jogger of bij n ouder dametje dat rust nodig heeft? Adoptiehonden vind je op www.ace-charity.org.