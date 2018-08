Winnaar van drankspel kan niet meer op eigen benen staan tijdens huldiging: “Hij had dood kunnen zijn”

Afgelopen weekend vond in het Nederlandse Hertme de Adje Kratje Dag plaats. Gedurende het evenement wordt een drankspel georganiseerd waarbij de deelnemers zo snel mogelijk een volledige krat bier, 24 flesjes in totaal, moeten leegdrinken. De winnaar deed dat in amper 2,5 uur tijd, maar kon tijdens de huldiging nauwelijks op zijn benen staan. “Dit is zorgwekkend, hij kon hieraan doodgaan”, klonk het reeds uit kritische hoek.

Vooral het filmpje dat tijdens de huldiging van de winnaar werd gefilmd, stuit sommigen tegen de borst. Daarop is te zien hoe de man flink wat hulp nodig had om op het hoogste schavotje te geraken. Na wat geklungel kon hij dan toch even vieren, om vervolgens achterover te vallen en op een stapel kratten neer te komen. Tot hilariteit van de honderden aanwezigen.

De man in kwestie, die anoniem wenst te blijven, reageerde al op zijn overwinning bij Algemeen Dagblad. “Het is aardig uit de hand gelopen”, verklaarde hij. Over de reden waarom hij deelnam, vertelde de man dat vooral vrienden hem naar voren schoven om zich aan het drankspel te wagen. Uiteindelijk wist hij al na 2,5 uur zijn veertien tegenstanders te overtreffen. “Maar een tweede keer deelnemen doe ik echt niet.”

Aanslag op lichaam

Ook al oogt de Adje Kratje Dag als een sfeervolle bedoening, toch is het vooral een aanslag op het lichaam. “24 flesjes bier, dat komt neer op 31 glazen en zes promille. Dat is heel erg veel”, meldde Eva Ehrlich aan Algemeen Dagblad. De dame werkt voor het Timbos Instituut, waar onder meer onderzoek wordt gedaan naar geestelijke gezondheid, verslaving en mentale veerkracht. “Bij vijf promille raakt een volwassene al in coma. Als hij een jongen van zeventien zonder ervaring was geweest, dan was hij waarschijnlijk doodgegaan.”

Intussen leiden de amateurbeelden van de winnaar een eigen leven op het internet. Al honderdduizenden mensen kregen verscheidene filmpjes van de huldiging, en de daaropvolgende tuimeling, te zien.