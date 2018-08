Edelman eist 351 miljoen euro van Frankrijk: “Omdat ik eigenlijk op de troon van Monaco moet zitten”

Frankrijk heeft een rechtszaak aan zijn been. Van een edelman dan nog. Louis de Causans eist liefst 351 miljoen euro omdat zijn familie “met een leep trucje” de decennia geleden Monegaskische troon werd ontzegd. De schadevergoeding ziet hij als “gemiste inkomsten”.

Het dispuut dateert van begin twintigste eeuw. Toen prins Lodewijk II van Monaco (die over de dwergstaat regeerde tussen 1922 en 1949) in 1911 nog steeds ongehuwd was en geen erfgenaam had, vreesden de Fransen dat de troon in de toekomst doorgeven zou worden aan Mindaugas II. De zoon van Florestine van Monaco en de graaf van Württemberg.

Maar vooral: een Duitser.

Voor Frankrijk, op de rand van de Eerste Wereldoorlog, was dit vooruitzicht ondenkbaar. Onder druk van Parijs adopteerde Lodewijk II dan maar Charlotte Louise, de dochter van zijn minnares, de cabaretzangeres Marie-Juliette Louvet. Door die adoptie was zij en niet Mindaugas de eerste in lijn voor de opvolging.

Links: Lodewijk II van Monaco. Rechts: Mindaugas II. Foto: wikipedia

Toch waren alle problemen nog niet van de baan voor Frankrijk. Niet veel later werd de regeling “ongeldig” verklaard. Het was pas in 1918 dat er uiteindelijk witte rook kwam. Een nieuwe wet keurde de opvolging alsnog goed en er werd ook nog een verdrag ondertekend waarin vermeld stond dat Frankrijk zijn goedkeuring moet geven voor alle toekomstige Monegaskische prinsen en prinsessen.

Eind goed, al goed. Voor Frankrijk toch. Voor Louis de Causans, een afstammeling van Mindaugas II, iets minder. Zijn familie werd de troon ontzegd en volgens hem gebeurde dat door “een leep, onwettelijk trucje”. Daarom spant hij nu een rechtszaak aan tegen de Franse staat. Hij eist liefst 351 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem het bedrag dat hij aan inkomsten zou hebben gehad als de troonopvolging een dikke eeuw geleden “wel juist geregeld was”. “En niet de troon geven aan een kind dat geen enkele band heeft met de koninklijke familie.”

via @PerilofAfrica Louis de Causans, l'homme qui remet en cause la légitimité du trône de Monaco https://t.co/Bo0cqVNxYD pic.twitter.com/IKIBzutLtQ — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) 11 augustus 2018

De Causans, een dertiger, houdt vol dat zijn rechtszaak niet gericht is tegen prins Albert II, de huidige regent van Monaco, maar tegen Frankrijk. “Ik wil dat de waarheid naar boven komt en dat deze onrechtvaardigheid voor mijn familie alsnog rechtgezet wordt”, verklaarde hij eerder deze week in een interview met de Franse krant Le Parisien. “Mijn neef prins Albert zit op de troon dankzij een leep trucje. Frankrijk had een manier gevonden om Monaco in handen te krijgen. Nadien waren het de Fransen die deden wat ze wilden in de dwergstaat.”