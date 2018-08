El Blanquito doet het opnieuw: Iniesta scoort tweede wereldgoal op enkele dagen tijd

En of Andres Iniesta (34) nog niet versleten is. De Spaanse middenvelder verliet deze zomer Barcelona voor een avontuur bij het Japanse Vissel Kobe. Afgelopen weekend scoorde Iniesta zijn eerste doelpunt in Japanse loondienst, en het was er een om duimen en vingers bij af te likken. Vandaag deed El Blanquito alvast een geslaagde poging om dat doelpunt te overtreffen. Tegen Sanfrecce Hiroshima dribbelde de spelmaker eerst twee man om het leer vervolgens heerlijk in de winkelhaak te poeieren.

Iniesta’s doelpunt was de 1-1, bij de bezoekers had Patric de score geopend. Het zou meteen de eindstand zijn, Vissel Kobe staat momenteel vierde in de Japanse J-League.