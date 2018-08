Chaos op restanten van brug: politie moet bestuurders tegenhouden die wagen willen oppikken

De chaos in de Italiaanse stad Genua blijft duren. Terwijl de hulpdiensten met man en macht blijven zoeken naar overlevenden onder het puin, is er ook op de restanten van de Morandi-brug wat animo ontstaan. Mensen die hun wagen dinsdag zijn ontvlucht tijdens de instorting, proberen vandaag hun wagen terug te halen. Tevergeefs, aangezien de politie niemand doorlaat uit veiligheidsoverwegingen.

“Probeer ons te begrijpen, het viaduct is nog maar net ingestort”, klonk het in een filmpje waarin een agent een heleboel mensen luidkeels te woord staat. “Momenteel is het probleem met de wagens secundair. Als we jullie naar de auto’s zouden laten gaan en er ondertussen een nieuw gedeelte naar beneden zou vallen, dan zou dit onze schuld zijn.”

De politie heeft wel een alternatieve oplossing voor het probleem. “Geef ons jullie sleutels en dan zullen we de wagens, één voor één, terugbrengen”, aldus de agent. “Maar ga nu alstublieft achteruit en blijf kalm.”

