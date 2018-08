Opdoffer voor De Bruyne en Manchester City: Rode Duivel loopt knieblessure op en is mogelijk lang out

Kevin De Bruyne heeft op training een knieblessure opgelopen. Hoe erg de schade is, is momenteel nog onduidelijk. Gevreesd wordt dat de middenvelder van Manchester City een tijdje aan de kant staat. In de Engelse pers is er sprake van een onbeschikbaarheid van twee maanden.

Volgens de Britse pers is de kwetsure vergelijkbaar met diegene die hij opliep in zijn eerste seizoen bij The Citizens. Toen moest De Bruyne tweeënhalve maand toekijken van aan de kant. Manager Patrick De Koster bevestigt de blessure aan onze redactie. “De club heeft me ingelicht dat Kevin een kwetsure opliep. Hoe lang hij out is, is nog niet duidelijk. Dat wordt in de loop van de avond misschien duidelijk.” Ondertussen liet de club weten dat De Bruyne onderzocht wordt.

The Blues midfielder suffered an injury during training. #mancity https://t.co/kNnAjzw8cs — Manchester City (@ManCity) 15 augustus 2018

De Bruyne begon in de seizoensopener tegen Arsenal (0-2 winst) op de bank en viel na 60 minuten in. Een eventuele serieuze blessure van De Bruyne zou een stevige streep zijn door de plannen van City-trainer Pep Guardiola. De Spanjaard is erop gebrand The Citizens een tweede titel op rij te bezorgen en rekent hiervoor op draaischijf De Bruyne. Op de tweede speeldag ontvangen Vincent Kompany en co Huddersfield Town.

Als De Bruyne effectief twee maanden onbeschikbaar zou zijn, mist hij ook enkele interlands. In dat geval zal hij de vriendschappelijke interland tegen Schotland en de Nations League-matchen tegen IJsland en Zwitserland aan zich voorbij moeten laten gaan. Begin september staat er ook nog een oefeninterland tegen Nederland gepland.