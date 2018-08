Duitse partij ontslaat leider jongerenafdeling die moordpoging op Hitler “verraad” noemt

Een regionale leider van de jongerenafdeling van de extreemrechtse Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) is door zijn partij aan de deur gezet nadat hij een man die Hitler probeerde te vermoorden, een “lafaard” en “verrader” had genoemd.

Lars Steinke werd geschorst als leider van de Junge Alternative in Nedersaksen nadat hij op Facebook had geschreven dat de poging van Claus von Stauffenberg om in 1944 Adolf Hitler te vermoorden “een schaamtelijke poging van een lafaard” was “om zijn eigen hachje te redden”. Een interne rechtbank oordeelde dat Steinke de reputatie van de jongerenorganisatie heeft beschadigd. Het oordeel is wel nog niet definitief.

Controversiële uitspraken van AfD-figuren doen wel vaker de wenkbrauwen fronsen in Duitsland, maar het gebeurt niet vaak dat ze moeten opstappen. In het geval van Steinke echter vond zelfs AfD-topman Alexander Gauland de uitspraken een brug te ver. Gauland zelf kwam in juni in lastig vaarwater toen hij het naziregime “niet meer dan een vogelstront in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis” noemde.