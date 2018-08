Zware brand vernielt opslagplaats, ook bankkantoor en pitazaak lopen schade op

Berlaar - In het centrum van Berlaar heeft woensdagnamiddag een zware brand gewoed. Twintig mensen werden geëvacueerd.

Het vuur brak uit in een opslagplaats. Het gaat om de site waar vroeger een bioscoop en een dancing gevestigd waren. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Een twintigtal mensen werd geëvacueerd, ze werden opgevangen in een rusthuis.

Rond 16.30 uur was de brand onder controle. De brandweer moet wel nog een hele tijd nablussen.

De opslagplaats is volledig vernield. Ook een Argenta-bankkantoor en een pitazaak liepen brandschade op. In een aantal woningen en flats is er rookschade. De stabiliteit van de opslagplaats wordt gecontroleerd.

Niemand raakte gewond. De brand veroorzaakte wel veel verkeershinder in de omgeving.

De burgemeester van Berlaar bevestigt dat het evenement ‘De Zomer van Balder’ gewoon doorgaat. Er wordt wel aangeraden om met de fiets te komen. Wie met de auto komt, rijdt best via Gestel of via de Smidstraat en de Meistraat.

Foto: BFM

