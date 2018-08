Gent steekt Europese ambitie niet weg: “Kwalificatie donderdag is een must, poulefase halen een doel”

Dankzij een laat doelpunt van de ingevallen Jonathan David verzekerde AA Gent zich vorige week van een goede uitgangspositie om donderdag de terugmatch in de derde voorronde van de Europa League tegen de Poolse vice-kampioen Jagiellonia Bialystok aan te gaan. Met uitzondering van Dylan Bronn en Giorgi Kvilitaia is iedereen fit bij de Buffalo’s. Yves Vanderhaeghe heeft dus positieve selectieproblemen. “De kwalificatie afdwingen is een must, de groepsfase van de Europa League halen een doel”, aldus Vanderhaeghe.

Foto: BELGA

“Wij hebben verleden week in Polen een goede zaak gedaan met die 0-1”, stak de Gent-coach van wal. “Het werd dan ook een leuke, maar wel lange terugreis. We hebben zondag ook onze eerste zege in de Jupiler Pro League geboekt, zodat we in optimale vorm naar ons volgend Europees avontuur trekken. Je ziet dat beide zaken een positieve invloed hebben op onze spelersgroep. We zijn de goede richting ingeslagen en moeten zo verder doen. Het is een must ons te plaatsen voor de play-offronde. Nadien ligt alles open.”

Vanderhaeghe krabbelde vervolgens een beetje terug en benadrukte dat de klus tegen Jagiellonia Bialystok nog verre van geklaard is. “We mogen hen zeker niet onderschatten. We zijn er nog niet. Jagiellonia Bialystok is geen aanvallende ploeg, maar blijft wel steeds zeer georganiseerd voetballen. Ze blijven wachten om op het gepaste moment toe te slaan. Daar moeten we alert op zijn. Wij hebben het voordeel dat we een doelpunt voor staan. Ginds speelden we heel goed in blok. Het is aan hen om te komen. Wij willen ons publiek nog iets geven om zich te vermaken, zoals we zaterdag al deden met die vier doelpunten. Maar er is maar één ding dat telt in deze fase en dat is de kwalificatie afdwingen. We mogen niet blind in de aanval te trekken. Dat kan ons zuur opbreken. Maar dat zal niet het geval zijn. Ik kan rekenen op een quasi voltallige kern. Onze blessurelast is bijna opgelost. Bronn en Kvilitaia trainen al deels mee met de groep en kunnen misschien volgende week meespelen met de beloften. In die optiek zit het ook goed.”

Vadis Odjidja-Ofoe: “Zit maar aan 65 procent van mijn ideale conditie”

Geboren Gentenaar Vadis Odjidja-Ofoe speelt opnieuw bij de club waar het voor hem bij de jeugdreeksen allemaal begon. De 29-jarige middenvelder komt in de Arteveldestad evenwel niet uitbollen. Integendeel. Hij wil opnieuw zijn beste vormpeil ooit overstijgen en is razend ambitieus. Odjidja-Ofoe heeft wel een conditionele achterstand nadat hij overkomt van het Griekse Olympiakos.

“Ik zit aan ongeveer 65 procent van mijn ideale conditie”, opende Odjidja-Ofoe. “Ik probeer zo snel mogelijk fysiek weer topfit te zijn. De matchen volgen zichzelf in ijltempo op zodat ik kansen genoeg krijg.”

Foto: BELGA

In Polen werd de nummer 8 van Gent constant uitgefloten door het thuispubliek omdat ze hem nog kenden van zijn periode bij Legia Warschau. “In Polen speelde ik twee maal tegen Jagiellonia Bialystok”, vervolgde de middenvelder. “In de eerste match scoorde ik en gaf ik twee assists. Toen waren hun fans natuurlijk al niet blij. In de terugwedstrijd pakte ik een rode kaart. Mijn team, Legia Warschau, speelde dat seizoen wel kampioen. Vandaar dat ze mij nog kennen.”

De middenvelder gaf eerder in zijn carrière al aan in Gent te willen spelen. Dat is nu een feit. “Ik heb het gevoel dat ik hier mijn hoogtepunt kan bereiken als speler”, aldus Odjidja-Ofoe. “Ik voel me thuis in Gent, ben hier geboren ook. Spijtig genoeg heb ik nog wat tijd nodig om conditioneel in orde te geraken. Ik had andere aanbiedingen, maar ik koos voor Gent omdat ik onmiddellijk inzetbaar zou zijn en ook het emotionele aspect speelde mee. Ik wou ook voetballen bij een stabiele club die AA Gent toch is. En Europees voetbal is ook belangrijk. Met Gent willen we zo ver mogelijk geraken. Eerst moeten we wel in de poulefase geraken. Beetje per beetje, maar eigenlijk zou Jagiellonia Bialystok ons geen probleem mogen opleveren. De kwalificatie moet mogelijk zijn, zeker met de kwaliteit die binnen ons team schuilt.”