De nieuwe Champions League-bal is een waar pareltje: “Pure schoonheid”

Momenteel zijn de voorrondes nog bezig, maar iedere voetballiefhebber kijkt al reikhalzend uit naar de start van de groepsfase van de Champions League. En er is een extra reden om naar het Kampioenenbal te kijken, want de nieuwe bal is een absoluut pareltje. Voor de verandering werden sterren wit gemaakt en kregen de andere vlakken een felblauwe kleur. Wie maakt er dit seizoen met deze prachtige bal het winnende doelpunt in de finale?