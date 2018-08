Sportwagenclub aangeslagen na dood van nieuw lid: “Zo dankbaar dat hij bij ons terechtkon”

Will Cuylits kwam dinsdagavond om het leven nadat hij met zijn Lotus tegen een geparkeerde auto was geknald. Foto: mvn

Brugge - Bij een zwaar verkeersongeval langs de Sint-Pieterskaai in Brugge is dinsdagavond een 59-jarige man om het leven gekomen. Hij knalde met zijn zwarte Lotus sportwagen tegen een geparkeerde auto. Voor de vijftiger kon geen hulp meer baten.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 20.30 uur. De bestuurder verloor er de controle over het stuur van zijn wagen. Volgens de politie wellicht het gevolg van een te hoge snelheid. De wagen ging van de baan en knalde tegen een geparkeerde auto.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Helaas overleed de man ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn passagier, een vrouw van Poolse afkomst, werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Haar toestand zou meevallen.

Vrouw verloren

De brandweer kwam ter plaatse met een tent om het ongeval en de reanimatie aan het zicht te onttrekken. Het verkeer liep op zich niet veel hinder op omdat de wagen zich naast de rijbaan bevond. Het parket besliste om geen verkeersdeskundige aan te stellen. “Er waren getuigen”, klinkt het daar. “Overdreven snelheid zou aan de basis van het ongeval liggen.”

Het slachtoffer is Will Cuylits (59) uit Brugge. Hij verhuisde een tijdje geleden vanuit Nederland naar Brugge. De vijftiger was de liefde gevolgd, maar zijn nieuwe vriendin werd getroffen door kanker. Het koppel trouwde vorige zomer, zij op haar ziekenhuisbed. Niet veel later verloor ze haar strijd.

“Warme en lieve man”

Na dat verlies kocht Will de sportwagen waar hij dinsdag mee verongelukte: een Lotus Elise S2. Hij trok er ook mee naar meetings van de CTLB Lotus Club. “Hij zat nog niet lang bij ons”, zegt Ronald Coenen.

“Hij ziet er ruig uit, maar het werd al snel duidelijk dat hij een heel warme, lieve man was. Die nog heel veel verdriet had om de dood van zijn vrouw. Hij was ons zo dankbaar dat hij bij ons terechtkon.”

“Auto meteen herkend”

“Hij stelde zondag nog voor om een tour in en rond Brugge te organiseren. Hij zou die de ‘Willy Wonka-tour’ noemen. Maar de dag na het ongeval kregen we het nieuws. We herkenden de auto meteen, zoveel rijden er niet rond. Het is ook voor ons een klap.”