Chloorgasdampen komen vrij in zwembad: buurtbewoners geëvacueerd

Middelkerke - In zwembad Duinenbad in Middelkerke zijn dinsdag chloorgasdampen vrijgekomen. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Tien bewoners van het nabije verblijfpark Viking werden geëvacueerd.

Het was een ongeruste buurtbewoner die dinsdag de hulpdiensten alarmeerde omdat zijn moestuin beschadigd was. De man vreesde dat er een bodemverontreiniging was door een chloorlek in het zwembad in de Populierenlaan. Na onderzoek bleek dat er chloorgasdampen waren vrijgekomen in de onderhoudskamer van het zwembad waar ook de opslagruimte van het chloor zich bevindt.

Mogelijk was het probleem al ’s morgens ontstaan. Bij het leveren van chloor aan het zwembad was de leverancier onwel geworden. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Het probleem was in de loop van de dag al gekend. We hebben het zwembad in de namiddag gesloten”, bevestigt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD).

Gaspakken

De politie sloot ’s avonds de volledige omgeving van het zwembad af. Aan de buren werd gevraagd om deuren en ramen dicht te houden. In verblijfpark Viking, dat vlak achter het zwembad in de Duinenweg ligt, werden tien bewoners van stacaravans geëvacueerd. De brandweerposten van Middelkerke en Oostende kwamen massaal ter plaatse. Onder andere het IGS-team (Incident met Gevaarlijke Stoffen) met gaspakken aan, en een adviseur gevaarlijke stoffen kwamen ter plaatse.

“Zwembad kan openblijven”

Na het uitvoeren van specifieke metingen bleek dat er inderdaad chloorgasdampen vrijgekomen waren in de onderhoudskamer. Na enkele uren werk kon het probleem opgelost worden. De brandweerposten bleven uiteindelijk tot 1 uur ter plaatse in de Populierenlaan.

Na vier uur wachten in de kantine van de camping konden de geëvacueerde bewoners van verblijfpark Viking terug naar hun verblijf. “Er is nooit een gevaar geweest voor de omwonenden”, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. “Het probleem is opgelost. Het zwembad kan zonder problemen openblijven.”