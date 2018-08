Dader steekpartij in bakkerij blijft aangehouden: “Motief ook voor hem troebel”

Zedelgem / Torhout - De 27-jarige Libiër die vorige week Mélissa Rogiers neerstak in de bakkerij waar ze werkte, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagmorgen. “Hij heeft volledige bekentenissen afgelegd”, klinkt het.

Na de steekpartij afgelopen donderdag in de Oostendestraat in Torhout werd Karim F. (27) urenlang ondervraagd door de politie. Maar de man was te zwaar onder invloed om een samenhangende uitleg te geven. Hij bekende dat hij Mélissa Rogiers (34) verschillende messteken gaf. Maar een verklaring kon hij daarvoor niet geven. De speurders zijn er zelfs niet zeker van of hij zijn echte naam of nationaliteit opgaf. Hij is namelijk illegaal in ons land aanwezig.

Mélissa leerde Karim F. een drietal maanden geleden in Gent kennen. De twee begonnen een relatie en drie weken geleden trok de jongeman bij haar boven bakkerij Devriendt in Torhout in. Maar volgens de buren was er geregeld hevige ruzie tussen de twee. En dat escaleerde donderdagmiddag.

Slachtoffer stabiel

Karim F. nam een mes in de bakkerij en zat Mélissa daarmee achterna. Zij droeg nochtans haar driejarige dochtertje op de arm. Karim stak Mélissa verschillende keren voor de ogen van het meisje. Daarna liet hij haar bloedend op de grond liggen en wachtte geduldig op de politie. Die waren door toekomende klanten en buren verwittigd. Het slachtoffer liep een klaplong en verschillende bloedingen op. Haar leven hing aan een zijden draadje. “Ondertussen is ze stabiel, maar ik praat er verder niet graag over”, zegt haar vader.

De raadkamer boog zich dinsdagmorgen een eerste keer over het dossier. Ze besliste om Karim F. een maand langer in de cel te houden. Ondertussen gaat het onderzoek verder. Vooral over het motief willen de speurders wat meer weten. En er komt nog een bloedonderzoek. “Het is ook voor hem allemaal nogal troebel”, zegt zijn advocaat Joris Van Maele. “Hij legde volledige bekentenissen af. Maar over een motief zal later meer duidelijk moeten worden.”