Getuige filmt poging tot diefstal van dure plooifiets in Leuven

Leuven - Aan het station in Leuven werden dinsdagnamiddag in korte tijd twee keer twee professionele fietsdieven gevat. Telkens met dank aan getuigen. Een van hen filmde een poging tot diefstal van een dure plooifiets met zijn gsm. Dat meldt de Leuvense politie.

Het eerste duo, afkomstig uit Charleroi, probeerde in een fietsenstalling op de Tiensevest een dure plooifiets te stelen. Ze probeerden tevergeefs het slot van de fiets door te slijpen met een slijpschijf. Een getuige filmde de feiten met zijn gsm en gaf de Leuvense politie telefonisch een goede persoonsbeschrijving van het tweetal. De verdachten werden kort nadien in de buurt aangetroffen. In hun rugzak zaten een slijpschijf met batterijoplader en reserveschijfjes en een hele reeks sleutels voor verschillende soorten fietssloten.

Even later meldde een nieuwe getuige dat twee andere mannen op dezelfde locatie fietsen probeerden te stelen. De twintigers zonder verblijfspapieren werden op heterdaad betrapt. In hun rugzak stak een tang om fietssloten door te knippen.

Het parket van Leuven stelde voor beide feiten een onderzoeksrechter aan.