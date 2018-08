Klaagt u vaak over te weinig vakantiedagen? Bijna nergens ter wereld hebben ze er meer

Vindt u ook dat u te weinig vakantiedagen heeft? U bent niet alleen. Maar eigenlijk hebben we niet te klagen ten opzichte van collega’s in andere landen, zo blijkt uit een onderzoek van HR-expert Mercer bij 2.191 werkgevers in 47 landen.

Met gemiddeld 25 (vrij te kiezen) vakantiedagen zit België in de top 12 van de landen met de meeste verlofdagen. Al is er wel nog een groot verschil met de top 3. Werknemers in de Verenigde Arabische Emiraten hebben gemiddeld de meeste vakantiedagen: 33. Brazilië, Peru en Finland delen de tweede plaats met 30 vakantiedagen. Al tellen hier de weekenddagen wel mee, wat betekent dat ze hier zeven dagen verlof moeten nemen om vijf werkdagen verlof te hebben. Met 28 dagen bekleden de Russen de derde plaats.

Maar het kan ook een pak minder. Werknemers in Mexico en China kunnen met gemiddeld 15 verlofdagen per jaar het minst vaak op vakantie. Verder vinden we onder aan de lijst vooral Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen zoals de Filipijnen, Thailand, Argentinië en Columbia, waar de werknemers gemiddeld 17 vakantiedagen hebben. Maar ook in de Verenigde Staten moeten de werknemers het doen met slechts 16 vakantiedagen per jaar.

Culturele normen

“In China en Mexico mogen ze zelfs nog blij zijn met 15 als gemiddelde, aangezien ze daar wettelijk respectievelijk maar 5 en 6 dagen hebben (bij 1 jaar dienst)”, zegt Chrisy Wilson van Mercer. “En ook in Amerika is het normaal dat werknemers slechts 10 verlofdagen krijgen. Culturele normen spelen hierin een belangrijke rol: of je een werken om te leven- of leven om te werken-cultuur hebt. In Europa zouden zo weinig wettelijke dagen dus bijvoorbeeld helemaal niet aanvaard worden.”

Feestdagen

Op het vlak van feestdagen hebben we wel wat minder geluk. Met onze 10 wettelijke feestdagen per jaar, bengelen we onderaan op de lijst. Werknemers in 33 andere landen hebben recht op 11 of meer wettelijke feestdagen. In Colombia wordt er het meest gefeest (17 wettelijke feestdagen). De Filipijnen (16) en Hongkong, Maleisië, Indonesië en Thailand (15) vervolledigen de top 3. Maar er zijn er ook met nog minder vrije dagen: in Zuid-Korea heb je maar 4 feestdagen.

Als we tot slot naar het totaal aantal vrije dagen kijken, hebben de Braziliaanse werknemers met 44 dagen het meeste aantal dagen vrijaf. De Verenigde Arabische Emiraten (43) en Peru (42) vervolledigen de top 3. Met een totaal van 35 dagen vrijaf per jaar staat België samen met Venezuela op een gedeelde 17de plaats.

Werknemers in de Verenigde Staten (26), Mexico (25) en Zuid-Korea (21) hebben het minst vaak een dagje vrijaf.

Overdragen of uitbetalen van vakantiedagen

Hoewel jij misschien elk jaar vakantiedagen tekort komt, zijn er ook werknemers die op het einde van het jaar vakantiedagen overhouden. Belgische werkgevers laten echter het minst vaak toe om verlofdagen mee over te nemen naar het volgende jaar. Met 47 procent van de Belgische werknemers die hun vakantiedagen kunnen overzetten, scoren we beduidend lager dan het wereldwijde gemiddelde van 75 procent. Belgische werknemers hebben dan wel weer meer kans dat hun werkgever hun vakantiedagen uitbetalen (26 tegenover 17 procent).

Ongelimiteerd aantal verlofdagen

Geen limiet op het aantal vakantiedagen dat je jaarlijks mag opnemen. Het klinkt waarschijnlijk als muziek in de oren, maar is voor slechts een beperkt aantal werknemers realiteit. Wereldwijd geeft amper 4 procent van de werkgevers dat aan hun werknemers. In België zijn er nog geen bedrijven in het onderzoek die zo’n vakantiebeleid hebben, al geeft 5 procent van de werkgevers wel aan het te overwegen. Bij onze noorderburen is dit beleid het sterkst ingeburgerd. Liefst 17 procent van de Nederlandse werkgevers geeft zijn werknemers een ongelimiteerd aantal verlofdagen en nog eens 13 procent overweegt om het te implementeren.

75 procent van de werkgevers die hun werknemers vrij hun verlof laten kiezen, geeft echter wel aan niet onverdeeld tevreden te zijn erover. Een aantal werknemers neemt immers een buitensporig aantal verlofdagen op. Toch geeft geen enkele Nederlandse werkgever aan als gevolg daarvan dergelijk beleid te hebben ingetrokken.