Buitenlanders mogen geen huizen meer kopen in Nieuw-Zeeland: “Beu om huurders te zijn in ons eigen land”

Het is voortaan verboden voor buitenlanders om nog een huis aan te kopen in Nieuw-Zeeland. Dat heeft de regering beslist “omdat onze burgers het beu zijn om huurders te zijn in hun eigen land”. De nieuwe wet moet tot betaalbare woningprijzen leiden nadat die in sommige regio’s met 75 procent waren gestegen.

“We menen dat de markt voor Nieuw-Zeelandse huizen en boerderijen bepaald moet worden door Nieuw-Zeelandse kopers en niet door buitenlanders”, aldus minister van Financiën David Parker. “Deze wet moet diegenen helpen die onze economie draaiende houden, diegenen die hier belastingen betalen. Zij mogen niet afgetroefd worden door rijkere mensen uit het buitenland. We mogen geen huurders zijn in ons eigen land.”

De wet lijkt opmerkelijk, maar dat is hij niet als je de situatie ter plaatse kent. Amper een kwart van de volwassenen heeft een eigen huis. In 1991 was dat nog de helft. In de voorbije vijf jaar zijn ook de daklozencijfers fors gestegen: heel wat lokale bewoners zijn gedwongen om in hun wagen, een garage of onder een brug te wonen.

Uit een rapport van The Economist uit 2017 bleek dat Nieuw-Zeeland de meest onbetaalbare woningprijzen in de wereld had. Een opvallend voorbeeld: in Auckland steeg de gemiddelde woningprijs de voorbije vier jaar met liefst 75 procent.

Het ingevoerde verbod geldt voor de aankoop van al bestaande woningen en gelden voor alle nationaliteiten, met uitzondering van de Singaporezen en de Australiërs.