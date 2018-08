GERUCHTEN. PSG heeft 100 miljoen euro veil voor spelmaker, slecht nieuws voor Simon Mignolet

De transfermarkt in Engeland is dicht, maar in het buitenlands heerst nog veel activiteit. Zo is Napoli nog steeds op zoek naar een doelman en kijkt het daarbij naar bankzitters in Engeland. Simon Mignolet zou echter niet de uitverkorene zijn. Daarnaast klinkt het dat PSG nog eens flink wil uithalen. Uw dagelijkse portie transfergeruchten.

Inkomende transfers zijn niet meer mogelijk voor de clubs in de Premier League, maar ze kunnen nog wel wat ballast kwijtraken. Zo hebben Arsenal en Liverpool een doelman op overschot. Dat kwam goed uit voor Napoli, dat er nog een wil aantrekken. Het haalde al de 21-jarige Alex Meret binnen, maar die brak zijn arm. Simon Mignolet was daarom nadrukkelijk in beeld in Zuid-Italië, maar Napoli twijfelde door de hoge (huur)som die Liverpool vroeg. Nu lijkt het erop dat de Italianen vol voor een andere doelman gaan. Volgens Sky Italia kiest de club van Dries Mertens voor David Ospina, die Arsenal mag verlaten na de komst van Bernd Leno. Ook Petr Cech loopt nog rond in het Emirates Stadium. Ospina zou op weg zijn naar Italië om daar morgen zijn medische testen af te leggen. De doelman zou één jaar gehuurd worden.

Nog in Italië wordt PSG-middenvelder Adrien Rabiot aan Juventus gelinkt. Rabiot, die werd opgeleid bij de Parijse topclub, zou echter ook interesse genieten van Barcelona. De Oude Dame heeft volgens Tuttosport besloten om de situatie af te wachten. De middenvelder is volgende zomer einde contract. Als hij deze transferperiode niet vertrekt, hoopt Juventus hem volgende zomer gratis binnen te halen.

Adrien Rabiot is gewild. Foto: AFP

Bij PSG is de concurrentie groot. En als het van de Parijzenaars afhangt, wordt die nog wat groter. Express en The Sun melden namelijk dat de Franse landskampioen van plan is om een bod te doen op Christian Eriksen. De draaischijf van de Spurs is echter geen goedkope vogel. PSG weet dat en zou naar verluidt 100 miljoen euro vrijmaken om te proberen de Deen los te weken bij Tottenham. De Fransen zijn echter niet de enige gegadigden.

Eriksen: onmisbaar bij Tottenham. Foto: REUTERS

Ook Real Madrid heeft Eriksen in het vizier, waar de toekomst van Inter-doelwit Luka Modric nog steeds niet duidelijk is. Het is echter moeilijk in te beelden dat Tottenham zijn spelmaker wil laten gaan. Tottenham haalde geen enkele speler binnen in de transferperiode en Mauricio Pochettino rekent dan ook hard op zijn nummer 23.

Tottenham trok niemand aan, maar zag wel ook geen belangrijke spelers vertrekken. Dat scheelde echter weinig, meent RMC Sport. Aurier was volgens de berichtgeving op weg naar Atlético Madrid, maar de transfer werd op het laatste moment afgeblazen. Tottenham legde vorige zomer 25 miljoen euro op tafel om de Ivoriaan weg te plukken bij PSG. Hij speelde uiteindelijk 24 officiële duels.

*** Vitesse wil graag Martin Odegaard huren van Real Madrid. (Diario Sport)

*** RB Leipzig hoopt Ademola Lookman te huren van Everton. (Bild)

*** Paul Pogba trekt niet naar Barcelona. Dat laat de Catalaanse sportdirecteur Ariedo Braida weten (Daily Mirror)

*** Parma staat dicht bij Gervinho, ex-Beveren. (Sky)

*** Samu Castillejo verlaat Villarreal en trekt naar AC Milan. (Sky)