Half miljoen begonia's geplukt in twee dagen, halve dag tijd om er bloementapijt mee te leggen

Lochristi / Wetteren / Brussel - In Wetteren, Lochristi, Heusden en Zaffelare werden dinsdag en woensdag een half miljoen begonia's geplukt. Vanaf donderdagochtend vormen die het bloementapijt op de Grote Markt van Brussel.

Twee dagen lang werd gewerkt in de kleurrijke begoniavelden. “Dinsdagmiddag zijn we begonnen met het trekken van de begonia's”, vertellen kweker Johan Aelterman en handelaar Peter Troch. “Donderdagochtend beginnen we alle bloemen te leggen op de Grote Markt in Brussel. Het gaat in totaal om zowat een half miljoen bloemen. Die komen allemaal van de velden in de streek, enkel de dahlia's komen van elders”.

Ook voor de begonia's was het een droge zomer. “Het is van 1976 geleden dat het zo droog en warm was. De begonia's die vroeg geplant waren, zijn in redelijke toestand. De bloemen die later geplant werden, hebben meer te lijden gehad onder de weersomstandigheden.”

Water geven

“Begonia's worden geplant vanaf begin mei tot eind juni. Die eerste planten waren dus al een beetje aangeworteld toen de droogte begon. Kunstmatig water geven is niet te vergelijken met regen. Op bepaalde plekjes krijgen de bloemen wat te veel water met een geler blad tot gevolg en op andere plekken iets te weinig”.

Het thema van het 21ste bloementapijt op de Grote Markt van Brussel is ‘Guanajuato, culturele trots van Mexico’. Het tapijt is te bezichtigen vanaf donderdag om 13 uur tot en met zondag 19 augustus. Als centraal element werd gekozen voor een typische vogel uit het borduurwerk van de Otomíbeschaving, omringd door bloemen.

Het ontwerp is opnieuw van Marc Schautteet uit Oombergen-Zottegem. Hij werd bijgestaan door de Mexicaanse grafische ontwerpster Ana Rosa Aguilar Aguado. Zij heeft in haar thuisland al zowat dertig bloementapijten aangelegd.

De teelt van de begonia is vooral geconcentreerd in Oost-Vlaanderen en meer specifiek in de regio rond Gent. De selectiebedrijven zijn continu op zoek naar nieuwe kleuren en bloemvormen. Vooral de dubbele begonia's en de hangende soorten zijn populair.