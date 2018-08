Victor Moses stopt als Nigeriaans international

De Nigeriaanse voetballer Victor Moses heeft woensdag op Twitter aangekondigd dat hij stopt als international. De geboren Engelsman met Nigeriaanse roots debuteerde in 2011 voor het Nigeriaanse elftal.

“Ik wil graag bekendmaken dat ik na veel na te denken heb beslist om een punt te zetten achter mijn interlandcarrière,” begon Moses zijn boodschap. “Ik heb enkele van de beste momenten uit mijn leven meegemaakt in het Super Eagles-shirt. Niets kan het gevoel evenaren dat ik voelde wanneer ik Nigeria als land mocht vertegenwoordigen.”

De 27-jarige rechtsbuiten zou zich meer op zijn clubcarrière bij Chelsea willen focussen en zou meer tijd vrij willen maken voor zijn gezin. “Ik voel dat het juiste moment is aangebroken om een stap opzij te zetten om me zo op mijn club en mijn jong gezin te focussen. Ook wil ik de nieuwe generatie Super Eagle-sterren de kans geven om te schitteren. We zijn als land gezegend met een aantal jonge interessante opkomende spelers.”

Victor Moses won in 2013 de Afrika Cup met Nigeria. Daarnaast was de ploegmaat van Eden Hazard te zien op de WK’s van 2014 en 2018. In zijn 38 caps voor het Nigeriaanse elftal maakte hij 12 goals.