Student handelsingenieur tijdens het jaar, redder aan zee in de zomer: “Vragen over kwallen zijn dagelijkse kost”

Tijdens het jaar is hij handelsingenieur, in de zomervakantie is hij redder. En vooral die laatste rol zit Edward als gegoten. Al is het deze zomer wel een pak lastiger dan anders. Geen moment rust wordt hem ­gegund, met deze temperaturen. Door mensen die zich niet aan de regels houden, en door kindjes die, zo beweert Edward, door de media opgestookt worden. Nou.

“Meneer de redder, zijn er kwallen vandaag?” Edward lacht. Wéér eentje die het vraagt. “Kindjes die vragen stellen over de kwallen, het is bijna dagelijkse kost. Omdat het in de krant stond.” Lap, hebben ...