U kent hem niet, maar uw kinderen zijn gek van hem: YouTube-ster Dylan Haegens krijgt eigen bioscoopfilm

Als de naam Dylan Haegens u niets zegt, vraag dan even na bij zoon- of dochterlief. Zij kunnen u vertellen dat de blonde twintiger razendpopulair is op YouTube, dat-ie door meer dan een miljoen kijkers gevolgd wordt en nu ook een bioscoopfilm heeft, die in Kinepolis-zalen van Kortrijk tot Maasmechelen wordt vertoond. De première, gisteren in Antwerpen, lokte een dampende horde jongeren. “100.000 kijkers voor mijn film zou te gek zijn, man.”