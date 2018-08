Liesbeth (33) bewaart kinderfoto van haar man: “Als iemand zestienjarigen te jong noemt om voor altijd een koppel te blijven, vertel ik ons verhaal”

Het was liefde op het eerste gezicht, of toch bij Liesbeth Van Coppenolle (33) uit ­Elsegem. Als puber van vijftien wist ze dat ze met die serieu­ze jongen uit de klas wou trouwen. En intussen is ze in haar leven al langer samen met haar man dan zonder. “Ik heb nooit gedacht: ik mis iets in mijn leven door al die tijd met dezelfde jongen ­samen te zijn. Integendeel.”