Noodtoestand uitgeroepen wegens bosbranden in British Columbia

In de westelijk gelegen Canadese provincie British Columbia heeft de lokale overheid de noodtoestand uitgeroepen. Er woeden al weken verschillende bosbranden. De noodtoestand zal minstens twee weken duren.

Door de noodtoestand uit te roepen, hopen de autoriteiten de middelen beter te kunnen inzetten tegen de vijfhonderd brandhaarden. Vorig jaar gold de noodtoestand in British Columbia om dezelfde reden al van 7 juli tot 15 september. Toen ging meer dan een miljoen hectare in de vlammen op.

Om de huidige branden te bestrijden, zijn 3.773 brandweermensen in de weer. Er kwam versterking uit Australië, Nieuw-Zeeland en Mexico. Zowat 3.000 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale regering stuurt 200 militairen ter plaatse als versterking in de komende dagen.

Net als elders op het noordelijk halfrond is het deze zomer erg warm en droog in Canada. Niet alleen in British Columbia heeft dat branden veroorzaakt, ook in het noorden van de provincie Ontario ontstonden er bosbranden. Daar kwam in juli een brandweerman om het leven.