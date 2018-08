Qatar belooft 15 miljard dollar investeringen in Turkije

De emir van Qatar, Tamin ben Hamad Al-Thani, heeft tijdens een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyipp Erdogan beloofd dat zijn land voor 15 miljard dollar aan rechtstreekse investeringen zal doen in Turkije. Dat meldt het Turkse presidentschap in een mededeling.

Volgens het staatsnieuwsagentschap Anadolu zaten Erdogan en Tamim bin Hamad Al Thani meer dan drie uur samen. Het gaat om het eerste bezoek van een buitenlands staatshoofd aan Ankara sinds de oplopende diplomatieke spanning tussen Turkije en de Verenigde Staten.

Qatar kreeg vorig jaar de steun van Turkije toen het geboycot werd door Saoedi-Arabië en andere landen in de regio. Nu lijkt Qatar dus Turkije te willen steunen in zijn monetaire crisis. Qatar is ook een belangrijke bondgenoot van de VS, dat in de golfstaat een grote militaire basis heeft.

De crisis tussen Turkije en de Verenigde Staten is onder meer het gevolg van een dispuut over dominee Andrew Brunson, die in 2016 in Turkije werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. Beide landen legden elkaar sancties op. President Donald Trump kondigde daarna ook een verdubbeling van de importheffingen op aluminium en staal aan, tot respectievelijk 20 en 50 procent.

Erdogan spreekt van een politiek complot tegen zijn land en verhoogde op zijn beurt de importtarieven op Amerikaanse goederen. Zo gaat het tarief op Amerikaanse alcoholische dranken met 140 procent de hoogte in. Het importtarief op wagens stijgt 120 procent. Ook plastic, steenkool en gewassen staan op de lijst, net als schoonheidsproducten, tabak en papier.