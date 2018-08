Sensationele trainerswissel op komst bij Manchester United? “Zidane aast op de job van Mourinho”

Het seizoen in Engeland is amper begonnen, maar er wordt al volop gespeculeerd over het lot van José Mourinho. De Portugees liet geen kans onbenut om tijdens de voorbereiding het beleid van bestuur van Manchester United onder vuur te nemen. Volgens de bookmakers is Mourinho dan ook de grootste kanshebber om als eerste zijn job te verliezen dit seizoen. Daar komt dan nog eens bij dat Zinédine Zidane zijn zinnen heeft gezet op een postje bij The Red Devils.

Daar pakte L’Équipe alvast groot mee uit woensdag. Zidane stapte na afgelopen seizoen op bij Real Madrid, waarmee hij drie keer op rij de Champions League won. De Fransman wordt her en der aan een ploeg gelinkt, maar zit nog steeds zonder job. Volgens het doorgaans welingelichte L’Équipe wil Zidane aan de slag gaan in de Premier League en heeft Manchester United zijn voorkeur.

Probleem is wel dat ene José Mourinho daar aan de slag is, al lijkt de liefde tussen The Special One en zijn club een beetje bekoeld. “Ik zou niet betalen om mijn ploeg aan het werk te zien”, liet hij tijdens de voorbereiding op te tekenen. Ook het gebrek aan nieuwe spelers zat diep. “Noem me geen manager meer, maar een coach.” Daarnaast haalde hij ook uit naar Anthony Martial, die liever bij zijn pasgeboren kind bleef dan aansloot bij de groep. Man United won dan wel zijn openingsmatch tegen Leicester City met 1-2, er hangt duidelijk spanning in en rond Old Trafford.

Moest Manchester United vroegtijdig afscheid willen nemen van Mourinho, hangt daar wel een stevig prijskaartje aan vast. Mits een ontslag heeft de Portugees, die aan zijn derde seizoen begint in Manchester, recht op een vergoeding van circa 13,5 miljoen euro.

