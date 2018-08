Katrien begrijpt niet dat haar verkrachter opnieuw niet naar gevangenis moet: “Ik ben bang dat hij nog levens zal verpesten”

Gent -

“Mijn grootste vrees is werkelijkheid geworden”, zegt Katrien, een jonge vrouw die slachtoffer werd van een verkrachter. Dat de radio-dj die haar in een Gentse radiostudio misbruikte geen straf kreeg, veroorzaakte in 2016 veel opschudding, tot in regeringskringen toe. Nu blijkt dat de man zich amper twee jaar later opnieuw aan een vrouw vergreep. “Ik ben bang dat er nog levens verpest zullen worden”, zegt Katrien.