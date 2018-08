Is een drama zoals in Genua ook bij ons mogelijk? “Zo goed als ondenkbaar, maar ook hier 30 bruggen nauwlettend opgevolgd”

Een ramp zoals die in Italië is bij ons zo goed als ondenkbaar, zegt Guido De Roeck, professor emeritus burgerlijke bouwkunde van de KU Leuven.

LEES OOK. Ook ons land kende drie brugdrama’s: de brandende Schelde en de fanfare die bijna in de afgrond stort

Zijn hypothese is dat een van de kabels van de Morandi-brug het heeft begeven. En aangezien elk brugdek door maar vier kabels werd gedragen, is het viaduct ingestort. “Andere kabelbruggen, zoals het viaduct van Millau, worden door veel meer kabels gedragen. Als er dan één begeeft, vangen de andere dat op. Dat is ook zo bij kabelbruggen in ons land, zoals die bij Ternaaien, in Luik. Ik volgde daar ooit een schadegeval op, waarbij een kabel ging roesten. Die ene kabel kon gewoon vervangen worden.”

Andere bekende viaducten in ons land, zoals in Vilvoorde en Gentbrugge, worden niet gedragen door kabels aan pylonen. De overspanningen zijn kort en het wegdek rust op betonnen pijlers. Helemaal risicoloos is dat niet. In Gentbrugge vallen geregeld brokstukken naar beneden. “Dat komt doordat de wapening in het beton gaat roesten”, zegt De Roeck. “Maar een brug zal daardoor niet plots bezwijken. Bovendien worden onze bruggen grondig geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Een dertigtal bruggen – goed een procent van alle bruggen in Vlaanderen – staat onder verhoogde waakzaamheid. Zij worden vaker dan gemiddeld gecontroleerd tot ze hersteld of vervangen worden.”