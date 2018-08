IN BEELD. Geblesseerde De Bruyne woont op krukken filmevenement van Manchester City bij

Kevin De Bruyne staat mogelijk een tijdje aan de kant. De middenvelder van Manchester City blesseerde zich woensdag op training aan de rechterknie. De ernst moet donderdag duidelijk worden, maar gevreesd wordt dat De Bruyne een maand of twee aan de kant zal staan. Woensdagavond tekende hij wel present op de première van de documentaire die werd gedraaid over The Citizens. Op krukken weliswaar, een verontrustend beeld.