Een (te) grondige poetsvrouw en een wonderbaarlijke drugstest: Amerikaans echtpaar komt in nauwe schoentjes op rechtszaak rond dood Ivana

Heeft het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson iets te maken met de dood van Ivana Smit en moet er een proces komen? Of is het Belgisch-Nederlandse model toch om het ­leven gekomen omdat ze – vol drugs en drank – een fatale val maakte van hun balkon? Op die vraag zal de rechtbank in Maleisië na acht dagen openbaar onderzoek antwoord geven. De hoorzitting doet steeds meer mensen twijfelen aan de onschuld van het koppel.

De familie van Ivana Smit houdt al sinds 7 december vorig jaar vol dat de Johnsons de dood van het 18-jarige model op hun geweten hebben. Maar tot nu wordt Ivana’s dood beschreven als een tragisch ongeval. Het meisje maakte een val van 42 meter van het balkon van de Johnsons. De Nederlandse patholoog die het stoffelijk overschot onderzocht, kwam tot heel andere conclusies. Uit zijn autopsie, die hij volgende week mag toelichten, blijkt dat het meisje al verwondingen had en mogelijk al dood was voor ze 14 verdiepingen lager viel. Dat hij tot een totaal andere conclusie komt, heeft mogelijk te maken met de corruptie van de Maleisische politie. Dat zeggen de nabestaanden.

Grondige poetsvrouw

De getuigenis van de poetsvrouw van het koppel deed eerder deze week de wenkbrauwen fronsen. Ze vertelde hoe ze een telefoontje kreeg van haar bazen om hun appartement te poetsen. Dat telefoontje kwam nota bene op het moment dat het koppel aangehouden was in het politiebureau. Bovendien was toen nog geen sporenonderzoek uitgevoerd in het appartement, waardoor de poetsvrouw wellicht cruciaal bewijsmateriaal liet verdwijnen.

Niet dat het sporenonderzoek achteraf veel zou hebben opgeleverd. Volgens een van de rechercheurs werd de case nooit behandeld als een moordzaak en pakten agenten de spullen van Ivana zomaar met blote handen op.

Het was niet de enige keer dat iedereen vol verbazing in de rechtbank zat. De conciërge kwam zeggen dat hij net na het tijdstip van de dood veel lawaai hoorde in het appartement van de Johnsons, terwijl die altijd volhielden dat ze gewekt werden door de politie omdat ze sliepen op het moment van de val.

Als bij wonder clean

Ook werd duidelijk dat Alexander en Luna Johnson eerst positief op drugs testten, maar bij een tweede test door de politie als bij wonder clean bleken. Volgens een gemeenschappelijke vriend van het koppel en het slachtoffer, die woensdag getuigde, was het nochtans duidelijk dat ze alle drie stijf stonden van de cocaïne in de uren voor de dood van Ivana. Diezelfde getuige nam geen blad voor de mond toen hij het leven van het model schetste. “Ze was een echt feestbeest. Absoluut geen engeltje. Ze was net weg bij haar ex, had ruzie met haar vriend Lukas en ging ondertussen vreemd met de Johnsons.”

Hard om te horen voor de ­familie van Ivana Smit. Maar de Johnsons kwam het schaamrood niet op de wangen. Simpelweg omdat ze niet aanwezig zijn op de hoorzitting, hoewel ze werden opgeroepen om te komen getuigen. Aanklager Joy Rasan zegt dat de Johnsons nochtans goed weten dat ze daar moesten zijn, ook al zijn ze na hun vrijlating onmiddellijk weg­gevlucht uit Maleisië.