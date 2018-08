CLUBNIEUWS. Portugese topclub wil vier miljoen betalen voor Diaby, Teodorczyk kan naar Italië

Anderlecht en Club Brugge hopen voor eind augustus nog wat uitgaande transfers af te ronden en zo de nodige miljoenen te incasseren. Bij Blauw-Zwart mogen Abdoulay Diaby en Anthony Limbombe nog vertrekken en er lijkt nu eindelijk schot te komen in beide dossiers. Ook in Brussel viel er goed nieuws te rapen, want er heeft zich een geïnteresseerde ploeg gemeld voor Lukasz Teodorczyk. In Genk wachten ze dan weer bang af of Sander Berge op 1 september nog in Limburg rondloopt. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

Het Portugese Sporting zal zijn Ivoriaanse spits Seydou Doumbia verliezen, maar weet al wie hem moet vervangen: Abdoulay Diaby (27) van Club Brugge. De Portugezen bieden blauw-zwart 4 miljoen euro en de Malinese spits een contract tot 2022. Diaby was vorig jaar in Brugge goed voor 16 goals en 8 assists, maar Club is bereid hem te laten gaan. Volgens Portugese bronnen werd het bod van 4 miljoen aanvaard, maar onderhandelen de partijen nog over de betalingsmodaliteiten. Sporting wil het bedrag niet in één keer maar in schijven betalen. Eens Diaby vertrokken is, trekt Club wellicht nog een extra spits aan. Zelfs al is Wesley van plan te blijven.

Een andere vertrekker uit Jan Breydel wordt Anthony Limbombe, maar dat blijft een ingewikkeld dossier. De flankspeler heeft een persoonlijk akkoord met het Franse Nantes. Club Brugge en manager Mogi Bayat proberen de deal helemaal af te ronden voor 7,8 miljoen euro. Maar er zijn verschillende andere makelaars die met mandaten zwaaien en een deel van de koek opeisen, waardoor de transfersom voor Brugge dreigt te slinken.

Teo naar Serie A?

Er wordt hard gezocht naar een oplossing voor Lukasz ­Teodorczyk (27). De Poolse spits speelde gisteren wel nog 45 minuten mee in de ­oefenmatch van Anderlecht tegen Al Batin (0-0), maar er wordt gehoopt op een transfer binnen de 48 uur. De Italiaanse transfermarkt sluit morgenavond om 20 uur en Teo staat op de lijst van Udinese. Dat deed een bod, maar Anderlecht heeft dat nog niet aanvaard.

Als Udinese niet zijn nieuwe bestemming wordt, lijkt alleen de Franse markt nog perspectieven te bieden. Daar werd hij al gelinkt aan AS Saint-Etienne en nu ook aan Nice. Turkse clubs als Galatasaray maken minder kans, want door de financiële crisis in Turkije kunnen zij geen garanties bieden aan de aanvaller die vorig jaar nog vijftien keer scoorde.

Foto: Photo News

Anderlecht moet nog beslissen wie morgen tegen Moeskroen de geblesseerde Elias Cobbaut vervangt op de linkerflank. Het gaat tussen de jonge Francis Amuzu (18) en Andy Najar. De Hondurees lijkt hersteld van zijn opspelende hamstringblessure. Paars-wit oefende gisteren achter gesloten deuren tegen het Saoedische Al Batin van trainer Frank Vercauteren (0-0) en Najar speelde 70 minuten mee. Maar het is niet zeker of RSCA met ­Najar al risico’s wil nemen in een echte competitiematch, zo ligt Amuzu in poleposition.

Sevilla gaat vol voor Sander Berge

Sander Berge: Genk of Sevilla? Foto: Photo News

Ruslan Malinovskyi (25) zette dinsdag zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst bij Genk, tot juni 2022.Het is nog afwachten of Genk daarmee de laatste aanval heeft afgeslagen op de getalenteerde spelerskern. Vooral de naam van de 20-jarige Sander Berge wordt al geruime tijd gekoppeld aan FC Sevilla. De Spaanse topclub liet dinsdag de Franse middenvelder Steve N’Zonzi voor 30 miljoen euro vertrekken naar AS Roma en zou volgens diverse Spaanse media vol voor Berge willen gaan in de zoektocht naar een vervanger.

*** Tom De Sutter (33), overbodig bij Lokeren, weigerde een voorstel van het Nederlandse Roda JC. Het project in de Hollandse tweede klasse sprak hem niet aan.

*** Zulte Waregem verhuurt Gertjan De Mets een seizoen aan Beerschot Wilrijk (1B). De 31-jarige middenvelder, ex-Club Brugge en ex-Kortrijk, speelde vorig seizoen, mede door blessureleed, slechts vijftien wedstrijden voor Essevee.

*** AA Gent heeft concrete interesse in de 27-jarige rechtsachter Peter Ankersen van FC Kopenhagen, maar het Deense nummer vier van afgelopen seizoen liet weten dat het hem deze zomer niet wil verkopen.