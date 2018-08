Ook ‘gevaarlijke bruggen’ in Duitsland en Frankrijk

In Frankrijk kennen honderden bruggen zo’n slechte staat van onderhoud, dat instortingsgevaar dreigt. De Franse regering heeft daarom een grootschalig renovatieplan voorgesteld. Ook in Duitsland vertonen heel wat bruggen mankementen.

De Franse overheid beheert 12.000 bruggen in heel het land. ‘In 7 procent van de gevallen is de staat van de brug zó slecht, dat op termijn het gevaar van instorting bestaat’, aldus het Ministerie van Transport. Omgerekend gaat het om 840 potentieel levensgevaarlijke bruggen, verspreid over Frankrijk. ‘De kans is groot dat deze preventief gesloten moeten worden voor vrachtwagens of zelfs voor alle verkeer.’

Volgens het ministerie zijn er bij nog eens bijna 4.000 bruggen gebreken geconstateerd. Maar die zouden met relatief eenvoudige reparaties hersteld kunnen worden.De cijfers komen uit een rapport dat vorige maand werd gepresenteerd door de Franse regering, maar dat toen nauwelijks werd opgemerkt. Door de ramp in Genua zijn de Franse cijfers nu wèl in de schijnwerpers komen te staan.

De afgelopen jaren besteedde de Franse overheid gemiddeld 666 miljoen per jaar aan het onderhoud van bruggen en wegen. ‘Dat is te weinig en leidt onvermijdelijk tot toenemend gevaar voor de gebruikers’, aldus het Ministerie van Transport. ‘Als niks extra’s wordt gedaan, ontstaan onaanvaardbare risico’s.’

Dit jaar werd 800 miljoen uitgetrokken voor onderhoud van de openbare wegen en bruggen die worden beheerd door de overheid. Vanaf volgend jaar wordt dat 1 miljard per jaar, beloofde minister Elisabeth Borne.

Ook in Duitsland zijn er problemen

Van de bijna 40.000 bruggen op snelwegen en andere federale wegen in Duitsland, vertoont 12,4 procent ernstige mankementen, bleek onlangs uit gegevens van de Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) die Der Spiegel uitvlooide. Dat is bijna één brug op acht. Evenveel bruggen verkeren in goede toestand. De 75 procent andere bruggen zijn middelmatig van kwaliteit: zij zullen binnen afzienbare tijd ook reparaties nodig hebben.

Het bekendste voorbeeld van een in verval verkerende brug ligt niet ver van ons land: het is de Rheinbrücke van Keulen naar Leverkusen, waarover via de drukke A1-autoweg dagelijks 120.000 auto’s passeren. Vrachtverkeer mag er al lang niet meer over. Voor auto’s is uit veiligheidsoverwegingen de weg versmald en de snelheid beperkt, met vaak grote files als gevolg. Het zal nog zes jaar duren voor de brug vervangen is door een andere, intussen blijft het behelpen.

De toestand van de bruggen is vooral problematisch in de ‘oude’ deelstaten, het vroegere West-Duitsland. Daar is de helft van de bruggen gebouwd voor 1980, en dus bijna veertig jaar of ouder. In de ‘nieuwe’ deelstaten, de vroegere DDR, zijn veel bruggen vervangen in de jaren negentig en begin deze eeuw, na de Duitse eenmaking.

Vrachtverkeer en investeringen

Behalve de leeftijd, is ook het sterk toegenomen vrachtverkeer een grote oorzaak van de slijtage. Ingenieurs wijzen er nu, naar aanleiding van de instorting van de brug in Genua, ook op dat bijna alle bruggen in beton gebouwd zijn, waardoor de slijtage slechts in een laat stadium zichtbaar wordt.

Een laatste factor, tenslotte, is dat de Duitse regering jarenlang veel te weinig geïnvesteerd heeft in de reparatie en vervanging van de bruggen. Tijdens de verkiezingsperiode vorig jaar werd een inhaalbeweging ingezet, maar nu blijkt er een tekort aan ingenieurs te zijn om alle problemen snel te verhelpen, schreef Der Spiegel in juli al.

Spoorweg

En dan hebben we het nog niet gehad over de spoorwegen. Van de 25.000 spoorwegbruggen die Duitsland rijk is, zijn er 9.000 meer dan honderd jaar oud. Meer dan duizend bleken er in 2014 volgens een onderzoek van Die Zeit zo erg aan toe te zijn, dat herstel en sanering duurder zouden uitvallen dan de bouw van een nieuwe brug. Het spoorwegbedrijf Deutsche Bahn heeft enkele jaren geleden geld gekregen van de federale regering om bruggen te saneren en te vervangen, maar kan het werk nauwelijks bijhouden.